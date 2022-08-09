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Липецкая область на протяжении двух месяцев оказывает помощь подшефному Володарскому району ДНР. Важные задачи на сегодняшний день – подготовка к отопительному сезону и проведение срочных ремонтно-строительных работ.

Накануне в Володарский район прибыл уже второй конвой из Липецкой области. Руководству района передали 15-тонный самосвал DAF и многофункциональный бульдозер-погрузчик-экскаватор на базе колёсного трактора MST.

Липчане привезли стройматериалы, оборудование, монтажные леса. Вместе с техническим конвоем прибыла ремонтно-строительная бригада, которая поможет выполнить ряд работ.

«Сейчас важно помочь людям подготовиться к отопительному сезону, чтобы дома и социальные учреждения не остались без тепла», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.