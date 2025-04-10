Липецкая область поможет малым предприятиям укреплять оборонный потенциал страны

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Липецкая область поддержит небольшие технологические компании, развивающие оборонный потенциал страны.

Для них установили пониженную налоговую ставку. Изменения в законодательства внесли сегодня на сессии регпарламента.

С 1 января 2025г. в течение шести налоговых периодов будет установлена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций в размере 10% для малых технологических компаний.

При условии, если они ведут деятельность, связанную с производством антенн, радиоэлектронных средств связи, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления, а также беспилотных авиационных систем и их ремонта.

Сейчас налоговая ставка для таких компаний – 17%.

«Этот шаг позволит технологическим компаниям развиваться и в том числе направлять дополнительные средства на разработки и модернизацию производства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.