Липецкая область поощряет муниципалитеты за качественный ремонт дорог и планирует новые работы

По итогам комплексной проверки качества дорожных работ в 2023 году лучшими муниципальными образованиями признаны Тербунский район, Становлянский и Липецкий округа. Эти территории получат дополнительное финансирование на дальнейшее развитие дорожной сети.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что такой подход позволяет поощрять эффективную работу и мотивировать другие муниципалитеты к повышению качества дорожного строительства. При этом особое внимание будет уделено и проблемным участкам, где ремонт особенно необходим.

В текущем году запланированы работы на социально значимых объектах. В Елецком районе отремонтируют подъезд к туристическому комплексу, в Лев-Толстовском – приведут в порядок дороги в райцентре. Добровский округ получит средства на обустройство подъезда к кладбищу в селе Ратчино, а в Лебедяни после завершения строительства новой школы приступят к ремонту улиц Школьной и Строителей.

«Деньги должны работать там, где их используют эффективно, но мы не оставим без внимания ни один район, где есть потребность в качественных дорогах», – отметил губернатор. Все работы будут проводиться с обязательным контролем качества и участием общественных инспекторов.