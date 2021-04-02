Число субъектов РФ с ростом промышленности за январь-февраль 2021 года снизилось на 17, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

Липецкая область оказалась в числе 36 регионов России, где за первые два месяца 2021 года снизилось промпроизводство. В региональном рейтинге она расположилась на 53 месте из 85 с индексом 98,1%.

Лидерами по положительной динамике промышленного производства стали Владимирская область (174,3%), Республика Алтай (138,8%) и Республика Северная Осетия-Алания (136,4%).

Наиболее низкие значения индекса промышленного производства по итогам января-февраля 2021 года отмечаются в Республике Ингушетия (74,4%), Ненецком автономном округе (84,7%) и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра (87,2%).

С полным рейтингом можете ознакомиться здесь.

В целом по России, по данным Росстата, по итогам января-февраля 2021 года в промышленном секторе отмечается падение на 2,8%. Это связывают с сокращением производства в сфере добычи полезных ископаемых (-8,1%) и в обрабатывающих производствах (-1,3%). В двух других сферах отмечается рост. В сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» производство увеличилось на 11,5%, в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 8,1%.