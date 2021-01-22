Липецкая область оказалась на девятом месте в стране по росту числа зарегистрированных преступлений (за год – на 8,6%). Наибольший прирост – в Севастополе (44%), сообщает “Российская газета” со ссылкой на отчет МВД России о состоянии преступности в стране.

Липецкая область – на 9 месте в стране по росту числа киберпреступлений (прирост за год – 106,1%). На первом месте в России по росту числа преступлений с использованием телекоммуникаций – с большим отрывом Санкт-Петербург (780%).

Липецкую область с не самыми хорошими показателями определили в список регионов с наибольшими темпами прироста зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (8 место в стране, темп прироста 19,4%). Наибольший прирост преступлений такого характера – в Костромской области (46,2%).

Также Липецкая область на 10 месте в стране по приросту преступлений, совершенных на улицах,площадях, парках и скверах (0,1%). Наибольший прирост таких преступлений зарегистрирован в Республике Дагестан (48,9%).