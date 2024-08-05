Липецкая область получит дополнительное федеральное финансирование на строительство в сельской местности жилья для работников социальной и сельскохозяйственной сфер. Средства в размере 80 млн рублей одобрены Правительством России.

«Жильё получат учителя, врачи, работники сельского хозяйства – специалисты, которые очень нужны в наших сёлах. Надеюсь, что эта мера поддержки поможет привлечь ещё больше молодых специалистов в муниципалитеты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря дополнительным деньгам регион сможет построить 70 домов вместо запланированных 53-х. Жильё служебное. Оно возводится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Через 10 лет дома можно будет оформить в собственность за 1% стоимости.