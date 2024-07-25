Правительство Липецкой области, крупнейший поставщик сельхозтехники ООО «Липецкоблснаб» и компания Cognitive Pilot подписали трёхстороннее соглашение о развитии технологического потенциала в агропромышленном комплексе с применением систем на базе искусственного интеллекта в целях цифровизации агропромышленной отрасли в Липецкой области, повышения производительности труда и снижения роли человеческого фактора при выполнении работ.

В регионе планируется создание площадки для испытания и обслуживания беспилотной агротехники. Рассматривается возможность подготовки соответствующих специалистов и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Липецкий агропромышленный комплекс – инновационная отрасль, которая постоянно модернизируется. В том числе благодаря этому наш небольшой по площади регион демонстрирует внушительные достижения в сельском хозяйстве и входит в топ-15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Беспилотные агротехнологии – перспективное направление, которое мы хотим развивать. Это позволит не только повысить эффективность АПК, но и создать научную площадку, заниматься исследовательской деятельностью. А это современные рабочие места для инженеров и программистов – те специальности, на которые мы ориентируем нашу молодёжь», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По мнению экспертов Минсельхоза России, решение ключевых проблем в сельском хозяйстве и дальнейшее развитие отрасли тесно связано с внедрением передовых технологий, к примеру, искусственного интеллекта.

«Подписание данного соглашения – это не дань моде на IT-технологии, а шаг к переходу работы тружеников АПК на новый уровень, когда труд крестьянина становится привлекательным для нового поколения россиян. И я благодарен, что современные цифровые технологии будут внедряться в нашей области во многом благодаря поддержке губернатора Игоря Георгиевича Артамонова и его команды», – отметил генеральный директор «ООО «Липецкоблснаб» Владимир Сенчеков.

Кроме того, компания Cognitive Pilot совместно с ООО «Липецкоблснаб» в рамках совместного соглашения и образовательного проекта «Умный хлеб», созданного партийным проектом «Выбирай своё», проведут серию семинаров в Липецкой области.

«Развитие технологического потенциала региона в АПК, направленного на повышение уровня компетенций аграриев и масштабирование применения роботизированных комплексов в сельском хозяйстве при использовании технологии ИИ, позволит поднять эффективность АПК на качественно новый уровень. Благодаря подписанному соглашению и программе «Умный Хлеб» мы сделаем большой шаг навстречу технологической зрелости регионов!» – отметила президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.