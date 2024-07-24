Липецкая область — один из лидеров по уровню клиентоцентричной работы по итогам мониторинга зрелости кадровых процессов в сфере государственного управления, проведенного экспертами ВНИИ труда Минтруда России. На стратегической сессии на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации управление государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области в качестве примера клиентоцентричного подхода представило сразу два проекта.

Один из них — разработанная управлением настольная игра «Миссия «Госслужащий». В поисках эффективных решений». Она позволяет узнать о работе государственных органов и процедурах принятия решений в государственном управлении. В игровом формате участники знакомятся со сложной и многогранной работой, а также учатся анализировать информацию, оценивать риски и принимать обоснованные решения. «Мы постарались, чтобы эта игра была интересна и полезна как для начинающих госслужащих, так и для тех, кто только определяется с тем, где начать строить свою карьеру. Игровые элементы: баллы, награды, пройденные уровни и полученные достижения, повышают мотивацию молодых людей, стимулируют стремиться к лучшим результатам», — сказала начальник управления Елена Соломахина.

Управление государственной службы и кадровой работы Липецкой области постоянно ведет активную работу по привлечению молодежи на госслужбу, проводит образовательные и профориентационные мероприятия для школьников и студентов: уроки, лекции, тренинги, ежегодный форум «Вектор развития», экскурсии по зданию правительства, а также разрабатывает методические материалы. После того, как молодой человек поступает на госслужбу, начинается следующий этап работы управления — его сопровождение с самого первого дня.

Для успешного профессионального роста и карьерного развития молодых государственных служащих управление разработало «Дневник развития компетенций». Его также презентовали на стартсессии. Этот ресурс призван помочь последовательно развивать ключевые навыки и достигать поставленных целей. «Использование дневника помогает выявить сильные и слабые стороны, работать над улучшением навыков и достигать поставленных целей. Основная идея дневника в том, чтобы предоставить молодым государственным служащим инструменты для самостоятельной работы над своим профессиональным ростом», — отметила Елена Соломахина.

Дневник развития компетенций включает восемь разделов, каждый из которых направлен на развитие определенных компетенций. Разделы посвящены работе в команде, планированию и организации, коммуникативным навыкам, энергичности, вниманию к деталям, ответственности, устойчивости к стрессу, инициативности. Каждый навык подкреплен практическими заданиями и упражнениями, включая списки рекомендуемой литературы, онлайн-курсы и ссылки на полезные материалы, которые помогают закрепить полученные знания и применить их на практике.

Стратегическую сессию «Изменение качества кадровой работы при внедрении принципов и технологий клиентоцентричного подхода. Итоги мониторинга клиентоцентричности кадровой работы» провели эксперты ВНИИ труда Минтруда России. Участниками мероприятия стали более 100 человек — заместители губернаторов, министры региональных органов власти, представители кадровых департаментов высших органов исполнительной власти.