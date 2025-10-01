Липецкая область представила главе МЧС России комплексные решения по обеспечению безопасности населения

Глава МЧС России Александр Куренков с рабочей поездкой посетил Липецкую область. Губернатор Игорь Артамонов представил передовые региональные проекты в сфере безопасности жителей, в том числе систему видеоаналитики и оповещение через домофоны.

Сегодня в регионе установлено 22 тысячи камер видеонаблюдения, 5,5 тысячи из которых оснащены функциями интеллектуальной видеоаналитики. Практическая эффективность системы подтверждается статистикой: 68% правонарушений раскрываются благодаря записям с этих камер.

На примере одного из густонаселённых микрорайонов Липецка было показано, как домофонные системы интегрированы в региональную систему оповещения. Теперь с кнопки вызова у подъезда можно напрямую связаться с оператором, который видит место и видео с камеры. Эта функция уже помогла спасти жизнь: прошлой зимой была оперативно найдена и спасена женщина с потерей памяти, которая заблудилась.

Кроме того, домофонные трубки внутри квартир используются для трансляции экстренных сообщений о различных уровнях воздушной опасности. В случае пожара система автоматически оповестит жителей конкретного дома или подъезда и даст чёткие инструкции по эвакуации.

«Мы стараемся использовать все возможные инструменты для повышения безопасности жителей. Современные технологии в этом очень помогают. Интеграция различных систем в единый контур позволяет действовать на опережение и максимально эффективно реагировать на любые угрозы. Мы готовы делиться этими разработками. Безопасность людей – общая задача, и инновации позволяют решать её на качественно новом уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.