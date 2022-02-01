Ведущих представителей ресторанно-гостиничной сферы собрала 22-я Международная специализированная выставка «Гостинично-ресторанный бизнес», которая состоялась 27-28 января в г. Сочи.

Участие в выставке пяти липецких компаний малого и среднего бизнеса организовано АНО «ЦПЭ Липецкой области» в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства. На коллективном стенде были представлены известные за пределами нашего региона липецкие компании: ООО»Ланвар-Мезо», ООО «ТДЛ Текстиль», ИП Рябова В.А., ИП Торшина Л.А, ИП Торшина Е.Е.

Выставка «Гостинично-ресторанный бизнес» смогла объединить лучших российских производителей и поставщиков оборудования для отелей, санаториев и ресторанов. Авторитетные спикеры отрасли провели обучающие мероприятия по самым актуальным темам: создать франшизу и открыть 50 заведений, продвижение в соц. сетях, управление персоналом, тонкости подбора и мотивации сотрудников, ситуативный SMM и многие другие.

За два дня работы участники смогли поделиться с коллегами опытом, найти новых деловых партнеров, получить знания и инструменты для решения всего комплекса задач по заполняемости средств размещения, увеличить прибыль и показать свои наработки.

* Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.