Липецкая область представила концепции бережливого производства на Международном Форуме Труда в Санкт-Петербурге

Успехи Липецкой области во внедрении бережливых технологий представлены на Санкт-Петербургском Международном Форуме Труда. Как доложила заместитель директора АНО «Региональный центр компетенций» Липецкой области Анна Киц, наша область заняла второе место в России по количеству организаций, сертифицированных как федеральные образцы бережливого производства. Благодаря внедрению цифрового навигатора на портале Госуслуг время поиска и оформления услуг сократилось с 7 до 2 минут. Доля граждан, подающих заявления онлайн через МФЦ, увеличилась с 11% до 87%. Все это значительно упростило получение государственных услуг.

В ближайшие годы в регионе планируется активное внедрение технологий искусственного интеллекта для оптимизации управленческих процессов. Лучшие практики бережливого управления будут распространены на все муниципальные образования области. Реализация этих инициатив позволит достичь экономии бюджетных средств в размере 0,5 млрд рублей.

«Наш опыт наглядно демонстрирует, что системные преобразования в управлении должны начинаться с руководящего уровня. Сегодня Липецкую область уже называют одним из флагманов бережливых технологий в России», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Санкт-Петербургский Международный Форум Труда является крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов трудовых отношений и управления. В этом году Форум собрал около 7000 участников из 70 регионов России и 10 стран.