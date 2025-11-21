Липецкая область представила на AI Journey 2025 ИИ-помощника и ESG-ассистента

Заместитель министра цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Надежда Калинина представляет регион на юбилейной X международной конференции AI Journey 2025 в Москве. Мероприятие объединило экспертов из России, стран БРИКС, США и других государств для обсуждения будущего генеративного искусственного интеллекта.

В рамках конференции Липецкая область презентовала собственные разработки на стенде регионов. Среди ключевых проектов ИИ-помощник госслужащего, ускоряющий работу с документами, ИИ-аналитик по киберспортивным дисциплинам и

ESG-ассистент для оценки развития особой экономической зоны.

Также регион продемонстрировал успешные кейсы внедрения технологий в повседневную жизнь: от мониторинга состояния дорог и лесов до прогнозирования урожайности и повышения качества медицинских услуг.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта открывает новые возможности для повышения эффективности управления и улучшения качества жизни людей. Мы видим практическую пользу ИИ в самых разных сферах – от здравоохранения и транспорта до работы органов власти. Наша задача – активно использовать эти технологии для социально-экономического развития региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ключевым событием конференции стало выступление Президента России Владимира Путина. Он обозначил национальный приоритет – создание единого плана развития генеративного ИИ и специальной структуры для управления отраслью. К 2030 году вклад ИИ в экономику России должен превысить 11 трлн рублей. В числе прочих важных задач – строительство малых АЭС в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке для поддержки вычислительных мощностей, развитие отечественных ИИ-платформ и адаптация школьных программ к вызовам времени. Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена занять лидирующие позиции в сфере ИИ.

AI Journey – крупнейшая международная площадка для обсуждения вопросов развития ИИ. Организатором выступает Сбер при поддержке Альянса в сфере ИИ. В 2025 году конференция посвящена практическому применению генеративных моделей (GenAI).