Липецкая область представила на заседании комиссии Госсовета подходы к поддержке ветеранов СВО через социальный контракт

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по ВКС выступил на заседании комиссии Госсовета России по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Заседание прошло под председательством помощника Президента РФ Алексея Дюмина. Глава региона рассказал о мерах, которые помогают ветеранам открывать собственное дело и адаптироваться к мирной жизни.

Интерес к предпринимательству среди вернувшихся со службы жителей региона растёт. Только за пять месяцев текущего года они заключили 31 социальный контракт – почти в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Вместе с тем многие ветераны не знают, с чего начать своё дело, как составить бизнес-план и работать с отчётностью. Для решения этой задачи в регионе усилили взаимодействие различных структур и органов власти, выстроив систему комплексного сопровождения участников СВО.

Губернатор сообщил, что специально для ветеранов разработано 26 «коробочных» решений – типовых проектов по открытию своего дела в разных сферах. Ознакомиться с ними можно через мобильное приложение «Социальный контракт». Там же принимаются заявления на эту меру поддержки, а также можно отчитаться, не выходя из дома.

«Мы видим, что ветераны СВО хотят работать, открывать своё дело и быть полезными. Наша задача – дать понятные инструменты и сопроводить на всех этапах. Перед региональным министерством социальной политики поставлена задача работать проактивно и быстро, чтобы каждый, кто прошёл через боевые действия, мог уверенно начать мирную жизнь, заниматься любимым делом и чувствовать поддержку», – Игорь Артамонов.