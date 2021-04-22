Делегация Липецкой области приняла участие в проекте «Музейные маршруты России». Он направлен на развитие и продвижение музеев Центрального Федерального округа, сообщает региональное управление культуры и туризма.

В основных мероприятиях проекта приняли участие заместитель Министра культуры России Алла Манилова, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе и вице-президент Российского Союза туриндустрии Ольга Санаева, а также руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры.

«Говоря о федеральных и региональных музеях России, мы отчетливо понимаем, что пандемия обострила проблему, которая и ранее существовала, это недостаточно профессиональное продвижение музеев, недостаточное их позиционирование, поэтому наш проект – ответ на эту проблему. Мы должны сделать так, чтобы во всех регионах, во всех уголках страны мы знали не только топ-10 федеральных музеев, но и десятки и сотни музеев России, которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие», – сказала Алла Манилова.

Наш регион в проекте представлен областным краеведческим музеем, который основан в 1909 году и является одним из старейших учреждений культуры Центрального Черноземья. На протяжении 112 лет музей формирует коллекции материалов, отражающих историю липецкого края с древнейших времён до наших дней.

«Помимо презентационной программы, за два дня сделан большой объём работы. Были подняты вопросы по продвижению музеев и повышения спроса на них. Участники форума обсудили варианты повышения культурной привлекательности регионов ЦФО в низкий туристический сезон. Обменялись опытом и лучшими практиками регионов», – рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина.