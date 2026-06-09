Липецкая область представила опыт внедрения ИИ на федеральном форуме

Заместитель министра цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Надежда Калинина выступила спикером панельной дискуссии «Искусственный интеллект в государственном управлении: от экспериментов к системной трансформации» в рамках форума «ИИ – будущее сегодня».

Липецкая область представила одни из наиболее значимых результатов среди регионов-участников. В регионе с 2024 года действует Совет по ИИ под председательством Губернатора, объединяющий заместителей министров по ИИ всех органов власти. В 2026 году в состав совета дополнительно включены главы всех муниципальных образований. Для участников совета разработаны практические курсы по применению ИИ в работе госслужащих, информационной безопасности и автоматизации отчётности. Итог работы – 50 внедрённых и действующих ИИ-решений в регионе.

Представитель ДИТ Москвы Дарья Шарова в ходе дискуссии отметила, что ряд ИИ-решений Липецкой области уже применяется в столице.

«Мы перешли от точечных экспериментов к системной трансформации государственного управления. Особенно ценно, что наш опыт востребован на федеральном уровне, включая Москву. Липецкая область готова не только применять лучшие практики, но и делиться своими наработками, а совместная резолюция ИТ-руководителей в адрес Федерального центра позволит усовершенствовать систему оценки внедрения ИИ по всей стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обсуждение будет продолжено на Петербургском Цифровом Форуме 15 июля 2026 года.