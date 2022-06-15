Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов принял участие в пленарных сессиях Российского форума малого и среднего предпринимательства, который проходит на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Темами дискуссии стали «Искусственный интеллект для МСП: возможности и перспективы», «Самозанятые: сохранить и преумножить». В первой пленарной сессии приняли участие руководители крупных IT-компаний, фонда развития интернет-инициатив, департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ. Участники дискуссии обсудили возможности искусственного интеллекта для развития малого и среднего предпринимательства, меры поддержки IT-компаний, доступность решений на основе нейросетей для бизнеса как с точки зрения бюджета, так и с точки зрения отсутствия квалифицированных кадров.

Сергей Курбатов рассказал об опыте Липецкой области в реализации цифровых решений и успешных проектах. «Губернатор Игорь Артамонов уделяет пристальное внимание эффективным технологиям. С одной стороны, Липецкая область реализует ряд проектов в сфере искусственного интеллекта с крупными российскими компаниями. С другой – самостоятельно реализует проекты с использованием местных специалистов», – отметил Сергей Курбатов.

С помощью технологий искусственного интеллекта в Липецкой области анализируются цепочки поставок различных товаров в другие регионы, внедряются интеллектуальные системы управления кадрами, оптимизируется работа Единой диспетчерской службы, анализируются и прогнозируются сроки реализации нацпроектов, демографические показатели, подчеркнул Сергей Курбатов.

Главная задача – помочь предпринимателям внедрить технологии искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов. В связи с дефицитом кадров и недостаточным бюджетом, малому и среднему бизнесу следует сконцентрироваться на сервисах, которые уже предлагают крупные корпорации, пришли к выводу участники дискуссии. На второй пленарной сессии обсуждались меры поддержки самозанятых, расширение видов их деятельности, формы повышения уровня информированности и выход на маркетплейсы. На сегодняшний день количество зарегистрированных самозанятых в России достигло почти 5 млн человек. Основные направления: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.

«Поддержка малого бизнеса, в частности, самозанятых – один из основных путей к повышению благосостояния наших жителей. В этой части в Липецкой области делается многое. Например, механизм реализации социальных контрактов. Не так давно разработана и запущена региональная доплата для многодетных семей в рамках соцконтракта», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сергей Курбатов также рассказал участникам сессии об опыте региона по информационной поддержке самозанятых. В Липецкой области второй год проходит реалити-шоу «Как стать самозанятым», в котором начинающие предприниматели из различных сфер деятельности соревнуются за приз в 300 тысяч рублей. Этот проект Министерство экономического развития России признало лучшей практикой.

Развит институт наставничества: состоявшиеся бизнесмены учат будущих предпринимателей. В результате по доле оказанной господдержки самозанятым Липецкая область находится на первом месте в ЦФО и на шестом в России.

«Мы видим в самозанятости отличный механизм вовлечения в бизнес с последующим масштабированием. Поэтому в этом году запускаем реалити-шоу про то, как из самозанятого вырасти до ИП и ООО. Также мы развиваем соцконтракты в связке с самозанятостью. Малоимущим предлагается 107 готовых коробочных решений, оказывается помощь в подготовке бизнес-концепции. В результате более 40% соцконтрактов в регионе выданы на открытие собственного дела», – рассказал Сергей Курбатов.

Вице-губернатор также отметил, что наряду с федеральными платформами для самозанятых в Липецкой области есть свои информационные площадки, например, виртуальная ярмарка самозанятых, и каналы информирования – сайты центра «Мой бизнес», «Самозанятые 48», «Студенческое предпринимательство».

Сергей Курбатов добавил, что для комфортной работы самозанятых в регионе созданы специальные меры поддержки. Малоимущие семьи, открывшие своё дело в сфере сельского хозяйства, могут дополнительно к 250 тысячам рублей федерального социального контракта получить ещё 250 тысяч рублей из регионального бюджета. В 2022 году в регионе введена субсидия для продвижения товаров на маркетплейсах. Помимо финансовых мер поддержки, в регионе проводятся обучающие курсы для самозанятых. Опыт Липецкой области – удачный пример того, как задачи, которые решаются на федеральном уровне, реализуются в регионах, отметили участники сессий.