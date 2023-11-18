Липецкая область сегодня вместе со всей страной запустила грандиозный проект. На ВДНХ в Москве начала работу Международная выставка-форум «Россия». Каждый регион представил свои достижения. Стенд Липецкой области открыл губернатор Игорь Артамонов.

«Это уникальная возможность – посетить всю страну за один день, – отметил губернатор. – Мы показали, как прекрасна липецкая земля и чего достиг наш регион, один из самых молодых в стране».

У Липецкой области один из самых интерактивных стендов, где представлены достижения региона и проекты, которые будут реализованы в скором будущем. Такие как Зелёный остров и лагерь Прометей. Посетители выставки на липецком стенде могут пробежать полумарафон, выплавить чугун, совершить VR-полёт над Кудыкиной горой, Оленьим парком, рекой Дон. Технологии дополненной и виртуальной реальности позволят каждому взглянуть на мир глазами липчан.

На стенде разместили интерактивный макет одной из самых производительных доменных печей в мире. Это «Россиянка». Она даёт стране 12 тысяч тонн чугуна в сутки.

Выставка будет работать до середины апреля. В январе Липецкая область планирует провести здесь день региона.