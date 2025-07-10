Липецкая область представила свои инновации на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Липецкая область участвует в международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, демонстрируя передовые разработки и технологии своих предприятий. Стенд региона привлек внимание участников и гостей выставки, а компании из Липецкой области подтвердили высокий спрос на свою продукцию, заключив ряд перспективных соглашений.

Компания «СоюзРубин» представила инновационный проект по утилизации опасных медицинских отходов, наглядно продемонстрировав полный цикл переработки — от сортировки до производства полимерных изделий и упаковки из вторичного сырья. Особый интерес вызвал экспонат, показывающий экономическую выгоду переработки отходов вместо их захоронения: предприятия, отправляющие отходы на полигоны, не только несут убытки, но и упускают возможность заработать на их перепродаже. Уже в ходе выставки «Союзрубин» провел переговоры с представителями Амурской области и Республики Башкортостан, которые выразили заинтересованность во внедрении подобных решений на своих территориях.

Компания ENERCOM представила инновационные решения для промышленного и городского освещения. Посетители смогли увидеть в действии энергоэффективные светильники и познакомиться с уникальной технологией удалённого люминофора CLS. Отдельный акцент был сделан на цифровизацию промышленных предприятий и городской инфраструктуры с помощью интеллектуальных систем освещения. За два дня выставки команда ENERCOM провела около 40 переговоров, включая диалоги с такими ключевыми игроками, как «Ростелеком», «Русский свет», ТМК, а также ведущими научными учреждениями — томским институтом и УрФУ — о совместных разработках в области светодиодов и радиоэлектроники.

Металлургический завод «Свободный Сокол» также отметился активной работой на выставке, установив более 20 перспективных контактов. Компания провела переговоры о новых заказах и заложила основы для будущего расширения производства.

Компания «Нортекс» приняла участие в сессии «Роль новых материалов и химии в повышении конкурентоспособности промышленности», где представила свои разработки в области химических добавок.

В рамках выставки были актуализированы возможности применения продукции «Нортекс» на предприятиях «Иркутсккабель» и «Кирскабель», а также достигнуты договорённости о поставках сырья с «Химпромом» (Новочебоксарск) и «Росхим» (Метафракс).

«Участие Липецкой области в выставке «Иннопром» — это не только демонстрация наших передовых технологий, но и важный шаг в укреплении промышленного сотрудничества. Заключённые соглашения и новые перспективные контакты подтверждают высокий уровень инновационного потенциала региона. Мы намерены и дальше поддерживать предприятия, которые не только развивают экономику области, но и вносят вклад в технологический суверенитет страны», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.