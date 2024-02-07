Делегация управления цифрового развития Липецкой области приняла участие в форуме национальных достижений «Цифровая экономика». Он прошёл в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.

Достижения Липецкой области презентовали заместители начальника регионального управления цифрового развития Ирина Воронина и Надежда Калинина. Отмечалось, что регион является единственным в России, где во всех населённых пунктах свыше 250 жителей есть высокоскоростной интернет. К 2025 году он появится в отдалённых и малочисленных (от 100 жителей) населённых пунктах. Это совместный проект правительства области и компании Ростелеком по цифровизации сельских поселений.

100% социально значимых объектов в регионе уже подключены к интернету. Ещё один абсолютный показатель – процент услуг, предоставляемых населению в электронном виде. Многофункциональные центры есть во всех муниципалитетах.

Уровень цифровой зрелости Липецкой области составляет 92,6%. Регион входит в топ-10 оперативного рейтинга цифровой трансформации. В числе областных разработок сервисы «Социальный контракт», «Мониторинг школьного питания», Единая диспетчерская служба, инвестиционная карта, мобильные приложения «Липецкая область» и «Липецкая земля».

«Каждую сферу в регионе мы стараемся переводить в цифру. Это делает процесс предоставления услуг удобнее и быстрее для населения, открывает доступ к обучающим платформам в самых отдалённых населённых пунктах. Кроме того, наш регион сотрудничает с большим количеством инвесторов и современные электронные сервисы очень важны для наших партнёров при выборе площадки для размещения своих предприятий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На территории Липецкой области работают 53 площадки ИТ-образования. Охват школьников проектом «Урок цифры» – около 72%. В лагере Прометей открывается федеральный круглогодичный центр компетенций в сфере ИТ. В областном центре запланировано открытие школы программирования «Школа 21» с кампусом для проживания на 200 студентов, проект реализуется в партнёрстве со Сбером.