Елец, Данков и Грязи в этом году принимают участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. «Благоустройству региона уделяется пристальное внимание. Это одно из приоритетных направлений, которое способствует развитию муниципальных образований. Участие в конкурсе – еще одна возможность сделать города нашего региона более комфортными и привлекательными, в первую очередь, для самих жителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Так, на конкурс направлены проекты благоустройства улицы Правды в Грязях, площади Ленина в Ельце, а также улиц Карла Маркса и Урицкого в Данкове.

Основная цель преображения площади Ленина в Ельце – объединение исторического центра города в единое благоустроенное общественное пространство. Проект предлагает связать комфортными пешеходными маршрутами скверы Бунина и Соломенцева, площадь Ленина и улицу у гостиницы «Винтаж». Его изюминкой станет карта исторического Ельца в мощении и стилизованные элементы купеческой гостиной.

Данковский проект предусматривает преображение улиц Карла Маркса и Урицкого. В случае его победы, улицы станут не просто территорией между главными достопримечательностями, но и полноценными пространствами для прогулок и отдыха – с современной смотровой площадкой, сценой и детскими игровыми зонами.

В городе Грязи планируется масштабное благоустройство улицы Правды. Главная цель проекта – создать единый пешеходный маршрут, где найдется место для отдыха горожан всех возрастов. Ранее здесь располагались плодородные сады, поэтому на всем протяжении улицы планируют высадить более сотни цветущих кустарников и плодовых деревьев. Также здесь обустроят сухой фонтан и сцену для проведения мероприятий, велодорожку, несколько игровых зон и зон для отдыха – с навесами и шахматными столами. Кроме того, вдоль улицы планируется организовать инклюзивный маршрут с тактильными клумбой и макетами с достопримечательностями города, музыкальным оборудованием и удобными местами отдыха.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель – поддержка проектов по созданию привлекательности городских пространств, сохранение уникальных объектов исторического наследия.

Напомним, в прошлом году победителями от Липецкой области стали проекты благоустройства Тяпкиной горы в Лебедяни, площади Октябрьской революции в Чаплыгине, зоны отдыха возле реки Тешевка в Задонске и набережной в Усмани. Работы по преображению данных пространств уже ведутся.