Липецкая область представила успешные практики подготовки кадров на заседании рабочей группы комиссии Госсовета

Накануне под председательством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова прошло заседание рабочей группы «Образование для рынка труда» комиссии Госсовета РФ. Участники сосредоточились на практических решениях, которые помогут готовить востребованных специалистов и сократить разрыв между образованием и реальными потребностями работодателей.

В Липецкой области уже успешно работает система сопровождения карьеры – от школьной скамьи до рабочего места. Создан первый в стране Центр молодёжной карьеры. Его задача – помогать школьникам с профориентацией, студентам с трудоустройством, предприятиям с поиском нужных специалистов.

В ходе заседания, которое проводилось по ВКС, крупнейший рекрутинговый портал hh.ru предложил бесплатно тестировать студентов на ключевые профессиональные навыки и помогать прогнозировать кадровые потребности предприятий и регионов, а также выступил с рекомендацией по обучению школьников и студентов правильному составлению резюме. Инициатива получила поддержку участников заседания. В свою очередь руководитель Липецкой области сообщил, что в регионе такие практики уже применяется – на базе карьерных центров.

«Мы успешно завершили модернизацию службы занятости. Это было полное переформатирование как рабочего пространства, так и подходов к работе. Карьерные консультанты помогают с профориентацией, переобучением, составлением резюме. Ярмарки вакансий проводятся в регулярно и там предлагаются в основном вакансии с высокими зарплатами», – отметил Игорь Артамонов.

Также внимание уделили роли предприятий в подготовке кадров. Участники заседания дали высокую оценку опыту Липецкой области по налаживанию связей между бизнесом и учебными заведениями. Ряд компаний в регионе помогает обновлять материальную базу колледжей. Предприятия вкладываются в подготовку кадров, оплачивая студентам практику и стажировку, а в дальнейшем получают нужных им специалистов.