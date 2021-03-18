Более пяти тысяч объектов уже зарегистрированы в едином общероссийском голосовании по объектам благоустройства 2022 года. Об этом в своем официальном аккаунте инстаграм рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин @maratkhusnullin_.

Голосование пройдет на специально разработанной платформе для каждого региона – za.gorodsreda.ru. Установлены единые сроки голосования – с 26 апреля по 30 мая. Жители Липецкой области в режиме онлайн смогут выбрать территории, которые будут благоустроены по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2022 году в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине. В других муниципальных образованиях объекты для благоустройства выберут с помощью общественных обсуждений.

«Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

На единой платформе регион представит более 50 общественных территорий. Это парки, скверы, детские и спортивные площадки. Жители определят перечень территорий, которые будут благоустроены в приоритетном порядке. Для поддержки голосования за благоустройство в стране уже зарегистрировалось почти 9 000 волонтеров. 180 добровольцев – в Липецкой области. Они помогут жителям зарегистрироваться на платформе, расскажут о проектах, которые выносятся на голосование, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Чтобы стать частью команды волонтёров, нужно оставить заявку на сайте проекта https://dobro.ru/event/10041785. Регистрация в штабы завершится 22 марта.