Липецкая область в числе самых активных участников Всероссийского конкурса муниципальных стратегий по количеству заявок, прошедших в финал, сообщает управление экономического развития региона. По итогам экспертного отбора бороться за победу в финале будут три муниципальных образования региона: Липецк, Задонский и Усманский районы. Финал состоится 30-31 октября в Санкт-Петербурге.

Конкурс проходит уже в девятый раз в рамках ежегодного Форума стратегов. В этом году фокус конкурса – на реализации стратегии с помощью конкретных действий. Конкурс проводится в целях выявления новаций и эффективных решений задач на муниципальном уровне. Всего поступило 40 заявок из 20 регионов России. Заявки Липецкой области были подготовлены муниципалитетами совместно с управлением экономического развития. Все планы действий по реализации стратегий успешно реализуются и работают на создание комфортного пространства, улучшение инфраструктуры и повышение уровня жизни наших жителей.

В прошлом году наш регион взял золото и бронзу в номинации «Лучший флагманский проект» среди муниципальных образований с численностью населения менее 80 тысяч человек. Абсолютным победителем в стране стал флагманский проект Задонского района «Особая экономическая зона регионального уровня туристско-рекреационного типа «Задонщина». Бронза досталась Елецкому району, представившему два проекта, – «Развитие второго участка ОЭЗ «Липецк» и «Расширение туристического кластера «Елец». «Участие в конкурсе позволяет оценить уровень проектов, реализуемых в регионе, а также дает возможность познакомиться с опытом других субъектов», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.