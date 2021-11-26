Региональный инвестиционный брифинг «Выбирай Центральную Россию», на котором была представлена и Липецкая область, прошел с участием представителей компаний из США. Организовали встречу Американская торговая палата в России и Ассоциация ЦФО. Главной темой обсуждений были возможности для инвесторов в регионе, текущие инвестиционные проекты и продвижение экспортных возможностей.

На брифинге присутствовали президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко, исполнительный директор Ассоциации ЦФО Юрий Чайка, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов. Участниками от Липецкой области были заместитель главы региона Сергей Курбатов и начальник областного управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова. Они успешно выступили с презентацией инвестиционного потенциала региона.

Липецкая область уделяет большое внимание развитию российско-американского торгово-экономического сотрудничества и имеет давние и прочные связи с американскими бизнес-партнерами. В регионе локализованы и успешно работают компании с участием американского капитала. Это ООО «Систем Сенсор Технологии» (Honeywell Corporation), ООО «ППГ Индастриз Липецк» (PPG Industries), ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» (KEMIN), ООО «ЛВМ РУС» (Lamb Weston Holdings), ООО «Рэдалит Шлюмберже» (Schlumberger), ООО «Хог Слэт Рус» (Hog Slat), ООО «Лебедянский» (PepsiCo), АО «Индезит Интернэшнл» (Whirlpool Corporation).

«В регионе формируется кластер по производству сельскохозяйственной техники, якорными участниками которого станут, в том числе, компании «Кубота» и «Квернеланд», а также представители известных немецких производителей прицепной техники «Хорш» и «Ропа». Более 20 компаний смогут производить комплектующие. Также в регионе формируется уникальный кластер по производству электромобилей. Ряд компаний – производителей компонентов уже готовы войти в этот кластер. Кроме того, мы имеем все предпосылки, чтобы быстрее всех выйти на рынок с российским электромобилем», – рассказала в своем выступлении Евгения Локтионова.

В 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с США увеличился на 78,5% и составил 181,2 млн долларов. При этом основную часть товарооборота составляет экспорт, доля которого 91,1%. Объем экспорта в США увеличился на 82,6% и составил 165 млн долларов. Основу экспорта – это чугун, листовой прокат легированный широкий, жидкостные насосы, дрожжи, пекарные порошки, трансмиссионное оборудование, фильтровальное оборудование и центрифуги, прочие изделия из пластмасс, стальные тросы, канаты и схожие изделия, металлокерамика.

Участие в брифинге проходит в рамках внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Это содействует дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Липецкой областью и США. «В регионе ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции – есть будущее».