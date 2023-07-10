Стенд Липецкой области представлен на промышленной выставке «Иннопром», которая открылась сегодня в Екатеринбурге. Главная тема в этом году – «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Липецкая область представляет свои актуальные проекты, в том числе производимые в Краснинском районе электромобили. На «Иннопроме» регион демонстрирует новую модель авто марки Evolute – i-SKY. Это кроссовер с электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы.

«Выставка «Иннопром» является значимым событием в сфере промышленности, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Для региона это хорошая возможность представить свой потенциал, познакомиться с опытом и проектами других субъектов, наладить новые деловые связи».

В течение трёх дней представители Липецкой области будут принимать участие в деловых программах и сессиях. Кроме того, запланированы встречи с бизнес-ассоциациями и потенциальными инвесторами.

В этом году на «Иннопроме» рекордное число участников – около 700 компаний. Ожидается более 30 международных делегаций.