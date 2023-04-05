Путешествие со сказочным названием «Горыныч, романец и юрьевские гончары», которое проходит в Липецкой области 5 и 6 апреля, специалисты Центра развития культуры и туризма составили таким образом, чтобы показать готовность региона принимать маленьких гостей. В программу путешествия вошли Центр романовской игрушки, парк «Кудыкина гора», изба юрьевского гончара и ряд других достопримечательностей, сообщили организаторы.

Первыми тур оценили эксперты конкурса детских туристических проектов, который проходил в рамках программы «Столица детского туризма». Проект вышел в финал и получил специальную премию «За популяризацию народной игрушки». Пополнят копилку отзывов туроператоры и сами путешественники.

Маршрут, с которым знакомят участников инфотура из семи регионов, рассчитан на ребят 7-16 лет в составе организованных школьных и семейных групп. Это тур-конструктор, экскурсанты могут отправиться в полноценное двухдневное путешествие или выбрать программу одного дня. Запуск маршрута на постоянной основе планируется в мае.

Работая над проектом, специалисты Центра развития культуры и туризма хотели показать юным туристам Липецкую Землю как маленькую страну мастеров – ремесленную, сказочную область на карте. В этом путешествии дети научатся работать на гончарном круге и готовить кашу в русской печи, оживлять красками глиняные игрушки и создавать эскизы новых, разбираться в местных культурных традициях и легендах.

«В Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться и взрослым, и детям. Мы бережно храним историю, культуру и традиции малой родины, воспитывая в духе патриотизма молодое поколение», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.