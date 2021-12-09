Физкультурно-оздоровительный центр «Воргол» в Елецком районе 9-12 декабря соберет сильнейших самбистов из всех регионов Центрального федерального округа. Именно здесь пройдут чемпионат и первенство ЦФО по самбо, а также чемпионат округа по боевому самбо. По итогам состязаний лучшие спортсмены примут участие в чемпионате и первенстве России.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, соревнования чемпионата и первенства ЦФО по самбо пройдут 10 декабря, начало в 10.00. Поединки чемпионата по боевому самбо состоятся 12 декабря, старт также в 10.00. «В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов, которые отстаивают честь региона и страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Турниры пройдут без привлечения зрителей с учетом рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Участникам старше 18 лет необходимо предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, или справку о перенесенном заболевании, или справку о наличии противопоказаний к вакцинам.