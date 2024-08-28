Уровень внедрения искусственного интеллекта замерят в отраслях экономики и социальной сферы измерят в Липецкой области. Организации и органы исполнительной власти могут принять участие в опросе. Для этого работодатели могут пройти опрос Он будет учитывать уровень компетенций специалистов, нужные ресурсы, уровень безопасности. Опрос доступен по ссылкам. Для организаций здесь. И здесь для органов власти.

Исследование будет учитывать специфику опрашиваемых организаций и включит в себя вопросы, в частности, о применении ИИ, эффектах от его использования, деятельности организаций по обеспечению безопасности использования этих технологий и наличии необходимых ресурсов. К 15 октября будет подготовлен аналитический доклад с оценкой уровня внедрения технологий ИИ в указанных отраслях и результативности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению внедрения таких технологий.

Опрос будет проведен на базе Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ при участии ВЦИОМ, РАНХиГС, Комиссии Государственного Совета РФ, Центрального Банка России, отраслевых ассоциаций и объединений.