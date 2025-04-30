Липецкая область принимает участие в федеральном проекте «Хорошие новости»

Мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ запустило специальный проект – газету «Страна, которая живёт». В ней собраны подвиги тыловиков периода Великой Отечественной войны и представлены современные достижения Липецкой области и других регионов страны, проиллюстрированные оживленными с помощью искусственного интеллекта фотографиями. Уникальное издание опубликовано на сайте странаживет.рф, а также выпущено ограниченным печатным тиражом.

Релиз газеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представляет собой подборку вдохновляющих архивных историй из жизни страны времён Великой Отечественной войны. Материалы собраны пользователями мобильного приложения «Хорошие новости» со всех уголков России, в том числе липчанами. Наряду с подвигами героев тыла прошлых лет газета рассказывает о сегодняшних достижениях, подчёркивая преемственность поколений. Цель проекта – напомнить о том, что дух взаимопомощи, трудолюбия и творчества жив и сегодня.

Проект сопровождается специальной акцией в мобильном приложении: пользователи публикуют посты о газете в соцсетях, выполняют задания и зарабатывают баллы. Их можно обменять на полезные призы для обучения и развития. В проекте приняли участие десятки регионов, команды добровольцев и лидеры мнений. Ознакомиться с материалами газеты можно в библиотеках и вузах Москвы, а также на сайте странаживет.рф.

С момента запуска приложения «Хорошие новости» в 2023 году в приложении опубликовано свыше 16 тысяч позитивных новостей о современных достижениях России. Каждый житель Липецкой области может присоединиться к распространению материалов в соцсетях и блогах, приняв участие в событии «Страна, которая живет» в мобильном приложении «Хорошие новости». Оно бесплатно и доступно для скачивания.

«Наполнение повестки позитивным контентом снижает напряженность в обществе. А если среди материалов превалируют познавательные статьи, исторические факты и ценные советы, то польза данных источников возрастает многократно. Главное, следить, чтобы это была проверенная и правдивая информация», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.