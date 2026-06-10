Липецкая область принимает участие в форуме «Путешествуй!»

Липецкая область участвует в Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Одно из крупнейших событий в сфере туризма объединило более 70 регионов России.Туристический, культурный и гастрономический потенциал региона представляет Центр туризма «Липецкая земля». Гости форума смогут узнать больше о популярных маршрутах, достопримечательностях и народных художественных промыслах Липецкой области. Стенд региона разделили на несколько тематических зон. Посетителей ждут интерактивные площадки, посвящённые туристическим брендам и ремесленным традициям. Все желающие смогут попробовать себя в создании романовской игрушки, кружевоплетении и росписи сувениров в технике «липецкие узоры».Совершить путешествие по знаковым местам области можно будет и с помощью VR-технологий. Кроме того, для гостей проведут дегустации продукции липецких производителей, презентации туристических проектов и розыгрыши призов. На стенде также представят инвестиционные возможности региона.

13 июня на площадке Липецкой области выступит путешественник-исследователь, историк и travel-маркетолог Валерий Сушков. Он расскажет о туристическом потенциале региона и современных тенденциях развития внутреннего туризма.«Липецкая область — это не только промышленное сердце Черноземья, но и удивительный край с богатой историей и современными возможностями. Участие в форуме даёт возможность представить туристический потенциал, изучить передовые практики и определить направления дальнейшего развития сферы путешествий в России», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.