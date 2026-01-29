Липецкая область принимает участие в IX Всероссийском форуме МФЦ в Москве

Липецкая делегация участвует в IX Всероссийском форуме МФЦ. Форум открылся пленарной сессией, посвященной 15-летию реформы госуслуг. В дискуссии приняли участие Дмитрий Медведев, Сергей Кириенко, Максим Решетников и Эльвира Набиуллина.

Как сообщает министерство социальной политики региона, работа МФЦ Липецкой области сегодня — это доказательство эффективности проводимых изменений. В частности, удовлетворенность услугами достигла 99,91%; среднее время ожидания сократилось более чем в два раза — с 7 до 3,2 минут; количество ежегодных обращений за 10 лет выросло на 33%, составив 2,4 млн.

Активно внедряются цифровые решения: онлайн-запись через чат-бот, голосовой помощник в ЕДС, технологии Гос QR и обслуживание по биометрии.

«МФЦ региона — это не только про оказание услуг. Это про комфортное и, главное, быстрое решение вопросов. Благодаря профессионализму сотрудников и внедрению цифровых технологий наш регион остаётся в числе лидеров по качеству предоставления госуслуг», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.