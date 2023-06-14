В регионе

Липецкая область принимает участие в ПМЭФ — 2023

2 часа назад

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Липецкая область принимает участие в XXVl Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 17 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Делегацию Липецкой области на форуме возглавит губернатор Игорь Артамонов.

Главная тема форума в этом году – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы, а также мировую экономику в эпоху глобального перелома. Программа насчитывает более 140 мероприятий.

Представители делегации Липецкой области примут активное участие в деловой программе форума. 15 и 16 июня, в основные дни форума, Игорь Артамонов проведёт несколько деловых встреч с министрами РФ, губернаторами, представителями бизнес-сообщества, крупными компаниями, банками, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Также он примет участие в важных переговорах, посетит пленарную сессию с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Форум – это импульс для развития экономики области. Планируем подписать более 20 соглашений как с существующими, так и с новыми инвесторами. Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан. Также на полях ПМЭФ подведут итоги национального рейтинга инвестиционного климата за 2022 год. В прошлом году Липецкая область вошла в топ-10 регионов по инвестпривлекательности. Надеемся, мы сохраним лидирующие позиции в рейтинге», – отметил Игорь Артамонов.

Также на форуме министр спорта РФ Олег Матыцин вручит Игорю Артамонову переходящий кубок беговой столицы России. Это звание Липецк получил по итогам Полумарафона Забег.РФ.

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