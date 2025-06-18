Липецкая область принимает участие в ПМЭФ-2025

Липецкая область принимает участие в XXVlII Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Делегацию региона возглавит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он проведет ряд деловых встреч с представителями госструктур и бизнес-сообщества, крупными компаниями, примет участие в тематических дискуссиях, бизнес-диалогах. Ожидается подписание около двух десятков соглашений. Также Игорь Артамонов посетит пленарную сессию с участием Президента РФ Владимира Путина.

Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярное мире». Особое внимание уделяется укреплению экономического суверенитета, развитию национальных финансовых систем и противодействию санкционному давлению. Деловая программа объединит более 150 сессий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей.

Свое участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран, сообщили в Росконгрессе.