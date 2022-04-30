Поезд с жителями Мариуполя сегодня прибыл в Липецкую область. Приехали около 450 беженцев. Они доставлены в пункты временного размещения Добровского и Задонского районов. Инвалидов поселили в специализированном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всех прибывших осмотрели медики. Нуждающиеся в наблюдении врачей отправлены в медицинские учреждения. Кроме того, на железнодорожном вокзале в Липецке сегодня работал пункт психологической помощи, где покинувшие зону боевых действий мариупольцы смогли получить поддержку. Психологи продолжат работать с беженцами и в пунктах временного размещения.

«Мы не в первый раз принимаем беженцев. Взаимодействие между всеми службами хорошо налажено. Сегодня было порядка 250 представителей ведомственных служб. Очень организованно работает волонтёрский штаб. Наш регион делает всё, чтобы попавшие в трудную ситуацию люди, чувствовали себя спокойно и были обеспечены всем необходимым», – прокомментировал первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.