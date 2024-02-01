День культуры прошел на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Программу тематического дня открыли концертом коллективов ЦФО «Культурное сердце России». Государственный театр танца «Казаки России» исполнил вольный, яркий и живой «Казачий пляс». В финале культурной программы липецкие артисты вынесл флаги всех субъектов ЦФО.

Начальник управления культуры и искусства Липецкой области Ирина Кремнева приняла участие в пленарной сессии «Культура: инвестиции в будущее». На ней министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о результатах и достижениях отрасли. Только за последний год в рамках нацпроекта «Культура» в Липецкой области были оснащены три муниципальных музея и 10 школ искусств, отремонтированы три дома культуры, открыты два виртуальных концертных зала, реконструированы две школы искусств, более 370 сотрудников повысили свою квалификацию.

Также для гостей выставки «Россия» стенд Липецкой области подготовил особую программу. На нем можно было послушать про вышитую карту региона, узнать историю лебедянских балконов и романовскую моду, сделать текстильную куклу, разучить элементы танцевального фольклора, расписать романушки, выиграть ценные призы. «Достижения культуры должны быть доступны каждому, независимо от того, проживает человек в городской или сельской местности. Нацпроект помогает создавать современную инфраструктуру, внедрять в деятельность организаций культуры новые формы и технологии, поддерживать инициативы, направленные на развитие культуры в области», — отмечает губернатор Липецкой облатси Игорь Артамонов.