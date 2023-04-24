С 20 по 22 апреля в Москве прошëл установочный семинар «Корпуса общественных наблюдателей». В нем приняли участие федеральный координатор ЦФО и региональный координатор Липецкой области Ксения Аксёнова, заместитель регионального координатора Наталья Кузнецова, куратор СИЦ ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Дмитрий Киселёв.

Руководители из 84 регионов собрались на одной площадке, чтобы обсудить задачи для проведения мониторинга основного и дополнительного периода ГИА-2023. Основная волна сдачи ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по предметам по выбору: географии, литературы и химии. А самый массовый ЕГЭ – по русскому языку – запланирован на 29 мая.

Второй день установочного семинара Корпуса общественных наблюдателей стартовал с панельной дискуссии с Председателем РСМ Павлом Красноруцким и заместителем руководителя Рособрнадзора Игорем Круглинским.

Встреча прошла в формате обсуждения. Поднимались наиболее остро волнующие вопросы:

— обсудили встречу федеральных экспертов с представителями Рособрнадзора перед стартом основного периода ГИА;

— возможность для членов ГЭК перемещать федеральных общественных наблюдателей между ППЭ, а не закреплять за одним на весь период мониторинга.

В заключительный день установочного семинара 10 участников пополнили ряды РСМ, среди которых была заместитель регионального координатора Наталья Кузнецова. Церемонию вступления провел заместитель Председателя РСМ Олег Ярошенко.

Были подведены итоги, поставлены задачи на основной период, подтянуты навыки для успешного мониторинга, познакомились с новым составом корпуса в регионах.