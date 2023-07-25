Липецкой области одобрена заявка на покупку автобусов за счёт специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 млн рублей. Благодаря выделенным средствам автопарк компаний, обслуживающих пригородные маршруты, пополнится на 55 новых единиц техники.

«Казначейские кредиты – очень удобный механизм, использовать который рекомендовал Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию. Рад, что у нас всё получилось и жители региона уже скоро будут ездить в комфортном современном транспорте.», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отметили в региональном управлении дорог и транспорта, приобретение автобусов позволит улучшить качество и повысить безопасность перевозки пассажиров, снизить эксплуатационные затраты на ремонт подвижного состава, а также сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет замещения транспортных средств с экологическим классом двигателя ниже Евро-5.