Отмечавшийся накануне по инициативе ООН Международный день борьбы с коррупцией объединил в Липецкой области представителей власти, бизнеса и общественности, ведущих активную деятельность в сфере формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к противоправному поведению.

Так, начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичёв и его заместитель Павел Чеченев приняли участие во Всероссийской интерактивной акции по исполнению Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, организованной Липецкой торгово-промышленной палатой, и в научно-практических мероприятиях «Неделя антикоррупционных инициатив», проходящих в Липецком филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

К участию в акции присоединились правоохранительные органы, представители исполнительных органов государственной власти области, бизнес-сообщества, образовательных и научных кругов, а также студенты. Были подведены итоги, выработаны рекомендации относительно существующих методик и практик по борьбе с коррупцией в Липецкой области. «Тема коррупции находится в центре общественного внимания. Для решения проблем в этой сфере необходим дифференцированный подход к определению стратегии антикоррупционной деятельности», – считает глава региона Игорь Артамонов.

В течение пяти лет всероссийская акция становится уникальной площадкой для координации совместной деятельности по противодействию коррупции между представителями бизнеса и государственных органов власти, контрольно-надзорных органов, образовательных и научных кругов, экспертного сообщества, отметил принимавший участие в акции директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

В ходе состоявшегося пленарного заседания назвали результаты IX этапа специального проекта ТПП РФ «Бизнес-барометр коррупции», обсудили методики и практики борьбы с коррупцией в разных странах мира. Спикерами форума стали президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, представители фракций и политических партий Сергей Миронов, Владимир Васильев, Юрий Афонин, Василий Власов. Докладчики отметили огромное значение борьбы с коррупцией – преступлением, подрывающим социально-экономическое развитие всего общества. Ни одна из стран, ни один регион, ни одно общество не обладают иммунитетом от коррупции. Выступающие отметили важную роль ТПП РФ и региональных палат в противодействии коррупции.

АНО «ЦПЭ Липецкой области» совместно с судебными и следственными органами, а также УМВД России по Липецкой области и прокуратурой региона системно занимается внедрением в предпринимательскую среду правовой культуры ведения бизнеса. Увеличивается число предпринимателей, которые принимают и подписывают антикоррупционную Хартию российского бизнеса. Постоянно проводятся круглые столы и конференции, посвященные определению проблем ведения бизнеса и соблюдению антикоррупционного законодательства. После пленарной части участники интерактивной акции обсудили актуальные темы на дискуссионной площадке «Противодействие коррупции: как бизнесу и власти достичь максимального результата».