Уникальный образовательный проект «Наставник ЮИД», в котором принимают участие учебные заведения из 45 субъектов РФ, в том числе из Липецкой области, стартовал в ноябре в России. Он призван объединить более 10 тыс. детей и подростков, а также их педагогов-наставников.

«Наша задача – обобщить лучшие практики ЮИД и совершенствовать наработанный опыт, чтобы наставничество в сфере дорожной безопасности поднялось на новый уровень», – подчеркнула председатель Всероссийского движения ЮИД Валентина Кульбицкая. Новый проект организовали Министерство просвещения РФ, Госавтоинспекция, движение юных инспекторов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, образовательная программа «Наставник ЮИД» состоит из двух блоков. Опытные педагоги-наставники проводят мастер-классы для старшеклассников – активистов отрядов ЮИД, во время которых делятся базовыми педагогическими приемами. Каждому школьнику, успешно прошедшему обучение на наставника ЮИД, выдается специальный дорожный чемоданчик, в котором собрано все необходимое для проведения занятий: дорожная карта, иллюстрированные карточки и буклет по ПДД, набор дорожных знаков, светофоров и транспорта.

Затем старшеклассники – наставники ЮИД приходят в детские сады и начальную школу. Мероприятия для малышей проводятся в форме игровых занятий, сюжетно-ролевых и деловых игр. Основные темы, которые затрагиваются, это «Дети-пешеходы», «Дети-пассажиры» и «Дети-велосипедисты». За правильное выполнение заданий малыши от своих наставников получают полезные подарки – световозвращающие элементы, значки и наклейки.

В Липецкой области проект реализуется на базе образовательных организаций Липецка и поселка Лев Толстой. «Очень важно, что опыт, который накоплен руководителями отрядов ЮИД, постоянно передается подрастающему поколению, – отметил руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Панасович. – Не менее важно и то, что старшеклассники, осмыслив и закрепив полученные знания, успешно делятся ими с младшими товарищами. Проект «Наставник ЮИД» помогает воспитанию подрастающей смены, которая личным примером демонстрирует важность соблюдения Правил дорожного движения».