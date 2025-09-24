Липецкая область присоединилась к третьему сезону федерального проекта «Школа мечты»

Липецкая область стала участником третьего сезона федерального просветительского проекта «Школа мечты». В октябре студенты политехнического и педагогического университетов, а также колледжа строительства и архитектуры посетят образовательные учреждения региона, включая гимназию №19 и школу №49 Липецка, лицей №1 Усмани, а также детский сад №136 и дошкольный корпус школы №48.

В рамках проекта стартует Всероссийский марафон соучаствующего проектирования, направленный на сбор мнений учеников, родителей и педагогов для разработки дизайн-проектов образовательных пространств. Студенты проанализируют текущее состояние школ и детских садов, подготовят проекты, которые будут использованы при капитальном ремонте.

С 2023 года в регионе уже отремонтированы 11 школ по программе «Модернизация школьных систем образования». Дизайнерские решения, предложенные студентами в предыдущих сезонах, успешно реализованы в учебных пространствах.

В новом сезоне проект «Школа мечты» охватит 50 субъектов РФ, объединив более 1000 студентов из 55 вузов и 35 колледжей. Участники разработают проекты для 123 школ и 28 детских садов, участвующих в программе капремонта.