Липецкие школьники поддерживают Всероссийскую акцию по сбору макулатуры #БумБатл. Она проходит уже третий год подряд по инициативе автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» в поддержку национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 50% твердых коммунальных отходов.

В прошлом году Липецкая область вошла в топ-5 регионов по сбору макулатуры среди школьников – всего за две недели юные участники собрали 32 288 кг макулатуры. Регион занял четвёртую строчку в общем рейтинге. А топ-10 среди школ России по количеству собранного сырья возглавил лицей № 66 города Липецка – было собрано более 11 тонн сырья.

«Замечательно, что дети вовлечены в заботу об окружающей среде, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Экологическое просвещение необходимо начинать как можно раньше, как минимум с детского сада. Общими усилиями мы должны привить молодому поколению любовь к природе и научить её беречь».

Сегодня учащиеся экологического лицея №66 побывают на предприятии Л-Пак, где им покажут процесс переработки бумаги – от склада макулатуры до готовых изделий. Из макулатуры здесь производят высококачественную и экологичную бумагу для плоских слоёв и для гофрирования, трех- и пяти слойный гофрокартон и любую гофроупаковку для различных нужд.Также учащиеся начнут сбор макулатуры, для того чтобы снова принести пользу окружающей среде, расширив объемы переработки. Акция продлится до 15 ноября 2022 года.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, в регионе проходят несколько экологических активностей для детей в течение всего года. Акции «Сдай пластик – посади дерево», «Бумаге – вторую жизнь» призваны популяризировать раздельный сбор отходов. Дети раздельно собирали пластик, макулатуру, участвовали в интерактивной викторине на знание основ правильного обращения с отходами. Продолжаются проекты «Экоуроки в детских садах» и «Экоуроки в библиотеках», где ребята узнают об опасных отходах, необходимости раздельного сбора отходов, негативном воздействии мусора на природу, принципах вторичной переработки.

В настоящее время объявлен конкурс детских рисунков «Мусорознайка», ведется сбор работ. В рамках мероприятия дети снова обратятся к теме обращения с отходами, поразмышляют о необходимости сохранения окружающей среды, уменьшения экологического следа.