Символ Победы в Великой отечественной войне сегодня вручали жителям Липецкой области. Регион присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская лента». Она продлится до 9 мая.

В Липецкой области организовано 236 точек распространения Георгиевских ленточек. Раздавать их будут более 1600 волонтёров, прошедших обучение и подготовку. Они расскажут об истории ленты, дадут рекомендации по её ношению. Только в Липецке раздадут около 40 тысяч символов мужества и стойкости российского воинства. Ленточки передадут в высшие и средние учебные заведения областного центра, школы и детские сады, в общественные организации, силовые структуры, на предприятия.

Акция проходит во всех районах и городских округах области. Она будет сопровождаться проведением митингов, молодёжных флешмобов, фотовыставок.

«Эта акция помогает нам хранить память, живущую в наших сердцах, чтить героев, вставших на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа».