Более 700 участников СВО и членов их семей бесплатно посетили выставочные пространства Липецкой области в рамках всероссийской акции «Музейная неделя». Для гостей помимо экскурсий по действующим экспозициям проводились культурно-познавательные мероприятия, тематические вечера и квесты. В рамках акции были задействованы площадки областных и муниципальных музеев.

Всероссийская акция «Музейная неделя» инициирована Минкультуры РФ и проводилась с 25 июля по 31 июля по поручению Президента РФ Владимира Путина. Акция направлена на вовлечение ветеранов СВО в культурные и образовательные мероприятия с целью их адаптации к мирной жизни.

«Мы уделяем особое внимание комплексной реабилитации наших защитников. Медицинского лечения, каким бы высококвалифицированным и своевременным оно ни было, бывает не достаточно. Необходим также интересный, качественно организованный досуг, который бы поднял уровень социального взаимодействия военнослужащих и членов их семей на новую ступень. Такие встречи всегда способствую установлению новых контактов и связей, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии наших бойцов», — неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.