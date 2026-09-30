Липецкая область присоединилась к всероссийской акции #НеТотЗаработок

С 28 сентября по 4 октября жители региона делятся в соцсетях видео о том, чем опасны «легкие деньги» для подростков.

Липецкая область стала участником всероссийского флешмоба #НеТотЗаработок, направленного на профилактику вовлечения несовершеннолетних в противоправные схемы. В течение недели в социальных сетях публикуются видеоролики, разоблачающие самые популярные схемы обмана молодежи.

В акции приняли участие известные липчане: спортсмены, артисты, телеведущие, члены Общественного Совета при УМВД России по Липецкой области, активисты «Движения первых», а также студенты высших учебных заведений. Они наглядно объясняют, как легко подростки могут стать жертвами манипуляторов или соучастниками преступлений.

Цель флешмоба — не только предупредить подростков, но и привлечь внимание родителей к проблеме. Организаторы напоминают: за «лёгкими деньгами» часто скрывается серьезная расплата. Безобидные «переводы на карту» или фото объектов «по заказу» могут обернуться уголовной ответственностью.

Например, за участие в незаконных финансовых операциях законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Присоединиться к акции #НеТотЗаработок может любой желающий. Для этого необходимо записать свое видео или поделиться существующим роликом в социальных сетях с соответствующим хештегом.