Всероссийская интерактивная акция, приуроченная к ежегодно отмечаемому 9 декабря Международному дню борьбы с коррупцией, объединила сегодня представителей органов власти, общественных организаций и представителей бизнеса. Акция способствует развитию нетерпимого отношения к коррупции и формированию соответствующей среды.

«Липецкая торгово-промышленная палата и центр «Мой бизнес» совместно с судебными и следственными органами, а также УМВД России по Липецкой области и прокуратурой региона системно занимается внедрением в предпринимательскую среду правовой культуры ведения бизнеса. Увеличивается число предпринимателей, которые принимают и подписывают антикоррупционную Хартию российского бизнеса. Постоянно проводятся круглые столы и конференции, посвященные выявлению проблем ведения бизнеса и соблюдению антикоррупционного законодательства», – отметил президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

Во время встречи были названы результаты X этапа специального проекта ТПП РФ «Бизнес – барометр коррупции». Особое внимание в этом году уделено оценке влияния санкций недружественных стран на уровень коррупции в стране, а также вопросам изменения отношения предпринимателей к коррупции. Впервые Всероссийская акция прошла в формате антикоррупционного диктанта, участие в котором стало отличной возможностью проверить свои знания в сфере антикоррупционного законодательства и антикоррупционной политики. По итогам диктанта в очном формате каждый участник получил специальное свидетельство от ТПП России.

«Основная борьба с коррупцией – это профилактика с помощью формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Государство и власть понимают, что с коррупцией бороться крайне сложно, и поэтому у нас постоянно принимаются антикоррупционные меры», – отметил начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Липецкой области Анатолий Чичёв.