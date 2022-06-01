Благотворительная акция «Под крышей заботы» проводится в честь Международного дня защиты детей под эгидой Минстроя России. В ее рамках представители строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства помогают улучшить условия проживания ребят, оставшихся без попечения родителей, строят и ремонтируют детские и спортивные площадки, проводят ремонты в зданиях детских домов и интернатов, воспитанникам и учреждениям дарят необходимые товары.

«Забота и внимание – это главное, что необходимо всем детям, особенно тем, кто остался без попечения родителей. Важно, чтобы даже в сложные времена у каждого ребенка было детство и хорошие впечатления. И мы в силах все вместе оказать реальную поддержку и внести вклад в жизнь тех, кто в этом нуждается. С этой целью и зародилась идея акции «Под крышей заботы», – отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В Липецкой области представители строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса заменят ограждение у реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Седьмой лепесток», расположенного в Ельце. А также уложат асфальт, обустроят контейнерную площадку и заменят водосточные желоба на территории центра непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями «Траектория» в Грязях. Работы по монтажу контейнерной площадки и водосточных желобов уже стартовали – их ведет компания ООО «Стройремкомплекс».

«Липецкая область не могла остаться в стороне. Международный день защиты детей – один из самых трогательных праздников, а светлая акция «Под крышей заботы» направлена на повышение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, большое спасибо Правительству за ее организацию и тем, кто принял в ней участие», — отметил заместитель главы администрации региона Константин Востриков.

Здание центра непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями «Траектория» введено в эксплуатацию в 1964 году. С 2012 года оно функционирует как специальная школа для детей с ОВЗ, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в «Траектории» обучаются 175 детей с 1 по 9 классы, в их числе колясочники, дети с РАС, 10 детей-сирот и 61 инвалид.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Седьмой лепесток» создан в 1957 году. Его основной задачей является предоставление социальных услуг детям-инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, а также воспитанникам, достигшим возраста 18 лет и страдающим хроническими психическими заболеваниями, их социализация и адаптация. На данный момент в учреждении находятся 105 ребят, в их числе 14 сирот и 43 ребенка, оставшихся без попечения родителей.