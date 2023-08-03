В рамках ежегодного Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в лагере «Политехник» прошёл день энергосбережения. Приглашенные гости – руководители управления энергетики и тарифов Липецкой области, а также регионального центра энергоэффективности – выступили перед его участниками с напутственными словами и поделились ценными советами об энергосбережении. Также в ходе мероприятия все желающие смогли принять участие в турнире по мини-футболу, квизах и высадке «Аллеи энергосбережения».

Так, только в викторинах свои знания об энергосбережении продемонстрировали 25 ребят – студенты высших и средних, а также внешкольных учебных заведений. Победителями стала команда Липецкого государственного технического университета. Она же по результатам пенальти одержала торжество над другими командами и в мини-футболе.

«Подобные мероприятия очень важны, они помогают молодёжи повысить грамотность в вопросах применения энергоэффективных технологий, которые позволяют не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни граждан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фестиваль продлится до октября. Его гостям предоставят возможность принять участие в лекциях, мастер-классах, различных викторинах. Завершится цикл мероприятий форумом, на котором наградят призёров и победителей конкурсов фестиваля. Всю актуальную информацию о проекте можно найти на его официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Фестиваль #ВместеЯрче проходит в регионе с 2016 года по инициативе управления энергетики и тарифов Липецкой области, а также регионального Центра энергоэффективности. Его главной целью является привлечение внимания к бережному отношению к энергоресурсам, а также использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий.