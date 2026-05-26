Липецкая область присоединилась к всероссийскому месячнику по профилактике наркопреступности

Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни проводится на территории Липецкой области с 26 мая по 26 июня. Главные задачи — привлечение внимания к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Также акцент делается на приобщении детей и подростков к здоровому образу жизни, организации комплексной профилактической антинаркотической работы среди детей и молодежи, а также повышения доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

«Очень важно защитить наших детей и молодежь от соблазна пойти не по той дорожке, от плохой компании, воспитать в них стойкое чувство неприязни к опасным привычкам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.