Липецкая область присоединилась к всероссийскому проекту «Значимый взрослый», который запустило Движение Первых во всех регионах России. Проект призван выстроить систему наставничества для детей-сирот и детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. В рамках инициативы будет сформировано профессиональное сообщество подготовленных наставников, а также доработана и внедрена эффективная модель их работы. Ключевой ракурс направлен на всестороннюю поддержку детей и молодежи, помощь в их личностном становлении и успешной самореализации.

Движение Первых Липецкой области начало сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Совместная работа будет направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий подростков: несовершеннолетние, состоящие на учете в учреждениях и органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для таких ребят будут реализованы программы наставничества, которые помогут им найти свое место в жизни, раскрыть потенциал и успешно интегрироваться в общество. Это партнерство позволит объединить ресурсы и экспертизу для создания единой поддерживающей среды в регионе.

«Подросткам, оказавшимся в сложных обстоятельствах крайне важен личный пример и поддержка старшего товарища. Для многих из них такой наставник становится тем, кто помогает выбрать верное направление в жизни. Именно такой, искренний контакт помогает ребятам поверить в свои силы, найти новые цели и понять, что их будущее — в их руках», — отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Липецкой области, помощник заместителя губернатора Липецкой области Наталья Маслакова.

В настоящее время реализуется открытый набор наставников проекта. Все кандидаты в наставники проходят подготовку: онлайн-формат обучения — видеокурс с получением сертификата по итогам успешного прохождения, а также очная подготовка — индивидуальная консультация наставника с психологом и групповые очные тренинги.

Проект «Значимый взрослый» реализуется Движением Первых и Добро.рф при поддержке Минпросвещения РФ и Росмолодёжи. Регистрация на Всероссийский проект доступна на официальном сайте значимый.наставник.рф. В 2024 году, когда реализовывался пилотный проект, в рамках него прошли обучение больше 1300 человек по всей стране, из них свыше 150 человек стали наставниками.

«Дети – это наше будущее. Поэтому важно, чтобы каждый из них чувствовал заботу и поддержку не только родителей, но и всего окружающего их общества. Только так можно вырастить справедливых и честных граждан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.