Последняя суббота апреля в Липецкой области прошла под знаком городской среды и экологии. Минстрой России объявил 24 апреля днём Всероссийского субботника. В каждом муниципалитете региона провели уборку общественных территорий.

Субботники сегодня прошли в 247 муниципальных образованиях Липецкой области. В массовой уборке региона приняли участие более 19 тысяч человек. В их числе главы районов, депутаты областных, городских, районных и сельских советов, представители общественных организаций.

Жители Липецкой области убирали общественные пространства, в том числе и объекты благоустройства, построенные и реконструированные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Это требует большой работы с населением. У нас много планов по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. Мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Проведение субботников поддержали волонтёры, которые информировали жителей о возможности участия в отборе территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Липецкая область представит более 70 общественных пространств в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске.